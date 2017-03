Quinté du mardi 14 mars : retrouvez en vidéo les résultats du prix Joker

1.500 mètres de galop sur une piste en sable fibré et un favori le numéro 10 Lucky Team. Ce mardi 14 mars ils étaient dix-sept partants à l'hippodrome de Chantilly pour le prix Joker. Au final, c'est le grand favori Lucky Team qui s'impose devant Indian Walk qui a pourtant dominé la course. Crépuscule des Dieux, Skaters Waltz et Diamant de Vati complète le Quinté du jour.