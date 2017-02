Quinté du mardi 21 février : retrouvez en vidéo les résultats du Prix du Chesnay

Ce Prix du Chesnay comptait 18 partants pour 14 au premier échelon. Ainsi, les éventualités paraissaient nombreuses à l’hippodrome de Pars-Vincennes. Cela s'est vérifé cet après-midi puisque le numéro 14, Attacus, associé au driver Eric Raffin, déjà vainqueur lors du Prix des Vosges a confirmé sa forme excellente après avoir contré l'attaque de Vulcain de Vandel, (18) cheval de classe qui avait terminé 2e du Critérium des 5 ans. Le 11, Ustou, bien sagement drivé cordé horde, lui a même grillé la politesse, pour se hisser à la seconde place de ce quinté. Arthuro Boy avec Yves Dreux et Vichenko Chef drivé par Charles Dreux, qui n'est autre que son neveu, sont à créditer d'un bel effort. Les Mayennais complètent ce quinté. Quant au numéro 3, Aufor de Mire, pourtant parmi les favoris, il n'a pas été au rendez-vous. La faute à un départ très poussif et une montée peu concluante.









L'arrivée définitive : 14,11,18,13,10









Cette vidéo est extraite de l'émission "Au coeur de la course" de LCI du lundi 20 février 2017 présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les « Grandes Courses » dans le cadre d'émissions spéciales.