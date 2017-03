Quinté du mardi 21 mars : retrouvez en vidéo les résultats du Prix Sagaro à Chantilly

C'est sur l'hippodrome de Chantilly que se déroulait le prix Sagaro, ce mardi 21 mars. Au départ de la course : seize partants, pour un parcours d'une distance de 3 200 mètres. Au final, Murafej s'impose, après avoir longtemps fait la course en deuxième position. Suivent Landjunge et Le Pin, qui viennent compléter ce tiercé, et enfin Sea Mist et Astronomy Alfred, qui finissent respectivement en quatrième et cinquième position.