Quinté du mercredi 19 avril : retrouvez en vidéo les résultats du Prix de la Ville de Cordemais

Ils étaient dix-huit au départ du Prix de la Ville de Cordemais ce mercredi 19 avril. Et c’est le n°17, Berry Félin, monté par Dwight Pieters, qui a fini par s’imposer. Il devance le n°7, Brennus Steven, favori du jour, et le n°18, Baladin Hongrois. Bandit du Coudou (n°7) et Ariane du Nil (n°6) complètent ce Quinté du jour.