Quinté du mercredi 22 février 2017 : retrouvez les résultats du Prix de Sainte-Maxime

L'hippodrome de Cagnes-sur-Mer accueille le Prix de Sainte-Maxime ce mercredi 22 février où 16 galopeurs s'affrontent sur 1600 mètres de piste en sable fibré. Après un bon départ d'un trio : le 13, Cracco Boy, le 6 Aprilios associé au Basque Ioritz Mendizabal et du 16, Catch Dream, dans les 500 derniers mètres, c'est le grand chambardement. Aprilios parvient à maintenir son effort et passe le poteau en tête. Le 15 Shanawest et le 4 Kayenne, qui apprécie le sable, terminent respectivement deuxième et troisième. Le 11, Djoko, avec Maxime Grayon, l'une des plus fines cravaches françaises et le 9, Longray, complètent ce quinté.





À noter la course décevante pour le numéro 2 Xotic, qui avait rallié de très nombreux suffrages. Cheval très expérimenté (29 quintés) et monté par l’excellent Pierre-Charles Boudot, il n’a pas su confirmer l’excellente cote dont il jouissait (4,2 contre 1). Ses entraîneurs Didier et Pauline Prod’homme évoquait un pépin physique pour le cheval survenu cette semaine.









