Quinté du samedi 1er avril 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du Prix Général de Rougemont à Paris-Auteuil

King of Warsaw (numéro 10) part en tête tandis que Pyromane, l’as et favori, reste tranquillement au milieu du peloton. King of Warsaw se détache petit à petit, au point d’aborder la ligne d’en face avec plusieurs mètres d’avance. Il garde cet avantage jusqu'à l’entrée de la dernière ligne droite. Mais il n’arrivera pas à résister au retour de Pyromane, qui se tenait en embuscade et qui le double dans les derniers mètres. Le Mans (6) prend la troisième place tandis que Grand Départ (3) et Youm’z City (12) complètent ce quinté du samedi 1e avril 2017.





Arrivée définitive : 1-10-6-3-12





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au coeur de la course" de LCI du mercredi 29 mars 2017 présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les "Grandes Courses" dans le cadre d’émissions spéciales.