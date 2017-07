Quinté du samedi 8 juillet 2017 : retrouvez les résultats du Prix de la Manche à l'hippodrome d'Enghien

Dix-sept chevaux se sont élancés sur la piste ensoleillée de l'hippodrome d'Enghien ce samedi 8 juillet 2017, dans le cadre du Prix de la Manche. Une course de trot de 2875 mètres qui a début par un faux départ. Après avoir refranchi la ligne de départ, Glen Ord Superb (8) et Best Buissonay (9) ont pris la tête de la course. Le numéro 6, Unero Montaval, prendra toutefois rapidement l'avantage, talonné par le numéro Archangel Am (1).





Finalement, c'est Uza Josselyn (11) qui s'imposera en rattrapant ses adversaires sur la dernière ligne droite, confirmant ainsi son statut de favorite de la course. La vainqueure a dépassé le 6 et le 7 Opitergium, qui terminent eux sur la deuxième et troisième marche du podium. Enfin, les numéros 1 et 3 ont terminé ex-aequo en quatrième position.