Quinté du vendredi 10 mars 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du Prix du Centre d’entraînement à Chantilly

Installé à la corde, Orfeas, le numéro 2, prend le meilleur départ de cette course plutôt courte du Prix du Centre d'entraînement disputée à Chantilly. De son côté, le favori Diabolo James (12) reste à l’arrière-garde du peloton. A la sortie du dernier virage, Orfeas est toujours en tête mais il est rapidement coincé à la corde. La dernière ligne droite voit Kenfay (17) prendre l’ascendant et se détacher largement, devant Komodo (14) et Happy Cause (5). L’as Isacc et Fils Prodigue (8) complètent ce quinté, sur lequel Diabolo James n’a jamais confirmé son statut de favori.





Arrivée définitive : 17-14-5-1-8