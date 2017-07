Quinté du vendredi 14 juillet 2017 : retrouvez les résultats du Prix Handicap Longines à Saint-Cloud

Peu expérimentée mais redoutable, la pouliche Mahati (numéro 12) s'impose brillamment deux places devant le grand favori Grand Trianon (4), monté, lui, par le jockey Christophe Soumillon et arrivé troisième derrière More Than This (14). Bien parti mais en perte de vitesse en bout de course, Edington (6) se place en quatrième position. Eagle Eyes (7) vient clore le quinté de tête en défendant courageusement sa cinquième place jusqu'aux tout derniers mètres. Déception, en revanche, pour Zadrac (8), arrivé huitième, qui a commencé à l'arrière-garde comme à son habitude mais n'a pas réussi à produire le coup d'éclat attendu sur la fin du parcours.





Arrivée définitive : 12 - 14 - 4 - 6 - 7





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au cœur de la course" de LCI du vendredi 14 juillet 2017 présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les "Grandes Courses" dans le cadre d’émissions spéciales.