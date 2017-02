Quinté du vendredi 17 février : retrouvez en vidéo les résultats du Prix de Barcelone

Vendredi 17 février, 17 chevaux d'expériences, âgés de 6 à 10 ans, s'affrontaient sur la piste de l'hippodrome de Cagnes-sur-mer pour une course d'une distance de 2925 mètres. Avec un rythme assez soutenu au départ de la course sous l'impulsion du 7 Archangel AM (associé au driver Pierre Vercruysse), ce dernier a finalement perdu du terrain au début de la ligne d'arrivée. Ambassadeur d'AM (11) s'est également fait distancer, la faute à un départ manqué et n'a jamais pu se rapprocher. Venezia de Mai (9), Boss du Meleuc (12), qui a quitté la seconde moitié du peloton à moins de mille mètres de l'arrivée mais a admirablement maintenu son effort jusqu'au bout, et Varus du Bocage (15) composent le trio de tête. Urac (13) et Up Nanie (5) complètent ce quinté.