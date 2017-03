Quinté du vendredi 17 mars : retrouvez en vidéo les résultats du Prix de Cauvicourt

Ils étaient dix-huit à s’affronter ce vendredi 17 mars sur la plus grande piste de France, celle de Caen. Les favoris ont dominé ce parcours de vitesse de 2.200 mètres de trot attelé. Au final, Ave Avis (6) s’est imposé devant Billie De Montfort (8) et Ulk Medoc (7). Tiger Danover (2) et Tiego D’Etang viennent compléter le top 5 du jour.