Quinté du vendredi 21 avril 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du Prix Aletheia à Vincennes

Quatorze chevaux ont pris le départ de cette course de longue haleine pour 2.850 mètres de trot attelé à l’hippodrome de Vincennes. Il s’agissait d’une course intergénérationnelle avec des chevaux âgés de 6 à 10 ans. Vison Fromentro (4), Ble du Gers (3) et le favori, Baxter du Klau (7) ont pris un bon départ et se sont bien placés. Le peloton de tête est allé très vite et c’est finalement Baxter du Klau qui s’est imposé après une accélération fulgurante dans la dernière ligne droite, devant Agora du goutier (8) et Universal Rider (13). Uranium (2), Aigle Jenilou (5), Bahia Quesnot (10) et Tallien (11) ont été disqualifiés.