Quinté du vendredi 27 février 2017 : retrouvez les résultats du Prix du Gallus II à Enghien

Honneur aux juments ce vendredi 24 février à l’hippodrome d’Enghien pour le Prix Gallus avec 16 partantes en lice. Une épreuve où elles s’affrontaient sur parcours plat et dont le départ était donné derrière les ailes de l’autostart.





Cette course a débuté tambour battant par un mano à mano entre le 3, Berkane et le 6, Brise D’awagne. Mais dans les 700 derniers mètres, ce duo a faibli. Ce qui a profité au 2, Bellina d’Ourville, qui a notamment obtenu deux succès cet hiver avec Franck Nivard, et a fait parler sa pointe de vitesse pour glaner ce Prix du Gallus II. Dans son sillage, le 4, Bahia Somolli a confirmé son attrait pour l’anneau d’Enghien. Le 9, Bellone Spéciale a terminé sur le podium. Enfin, le 5, Bambolina, et le 11, Bahia d'Omblais complètent ce quinté.





Arrivée définitive : 2, 4, 9, 5, 11





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au coeur de la course" de LCI du vendredi 24 février 2017 présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les « Grandes Courses » dans le cadre d’émissions spéciales.