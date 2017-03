Quinté du vendredi 3 mars 2017 : retrouvez les résultats du Prix de Stockholm à Cagnes-sur-Mer

Quinze trotteurs se sont élancés ce vendredi à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer au départ du Prix de Stockholm, une course de longue haleine sur la piste plate de l'anneau azuréen. Un parcours attelé de 2925 mètres, dont le numéro 5, Tell Me No Lies drivé par Franck Nivard est ressorti vainqueur, devant le 12 Une Serenade et le 14 Probo Op. Le 10 Bocage d'Ortige et le 1 Undici referment la marche. À noter la contre-performance du numéro 13, la favorite, Red Rose America.





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au cœur de la course" de LCI du vendredi 3 mars 2017 présentée par les consultant en sport hippique Vincent Lahalle. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les "Grandes Courses" dans le cadre d’émissions spéciales.