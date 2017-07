Quinté du vendredi 7 juillet 2017 : retrouvez les résultats du Prix des Valérianes à Cabourg

Les deux grands favoris de la course, Blues des Landiers (numéro 11) et Bari (16) ont livré bataille pendant la première partie du parcours avant que le premier se détache dans le tournant et finisse par s'imposer en toute décontraction. Moins en forme, son rival s'est fait dépasser par deux concurrents pour terminer en quatrième position. Grâce à sa constance, Brooklyn Blue (8) a arraché la deuxième place, se positionnant devant Bobby du Vivier (2), troisième. Banco du Marin (4), qui vient clore le quinté de tête, n'a été qu'à un cheveu de battre Bari.





Arrivée définitive : 11 - 8 - 2 - 16 - 4





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au cœur de la course" de LCI du vendredi 7 juillet 2017 présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les "Grandes Courses" dans le cadre d’émissions spéciales.