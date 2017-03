Quinté du lundi 13 mars : retrouvez en vidéo les résultats du prix de Picardie

Du grand soleil et une belle course. Les bonnes conditions étaient réunies ce lundi après-midi sur l'hippodrome de Compiègne où le 3 s'est largement imposé sur ce parcours jugé collant et donc pénible pour le galop.

Holiday Winner, c'est son nom, a donc devancé Pandemonium, Ambre Doux, Salut Lionel et Vincento pourtant donné favori.