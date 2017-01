REPLAY - AU CŒUR DE LA COURSE DU 14 JANVIER 2017 - HIPPODROME DE PARIS-VINCENNES

Cette vidéo est extraite de l’émission Au cœur de la course de LCI du samedi 14 janvier présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinté+, LA course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les "Grandes Courses" dans le cadre d’émissions spéciales.