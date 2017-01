Prix d’Amérique : c’est bien Bold Eagle le plus fort !

Comme papa. Premier cheval à réaliser le doublé depuis son père Ready Cash (en 2011 et 2012), Bold Eagle vient donc de se succéder à lui-même sur la course la plus célèbre du monde. Une victoire qui fait évidemment rentrer ce trotteur âgé de six ans dans la légende de l’hippisme, et qui permet à son driver, le célèbre Franck Nivard, d’accrocher un cinquième Grand Prix d’Amérique à son palmarès.