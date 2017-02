Quinté du mercredi 1er février 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du Prix Rauba Capeu de Cagnes-sur-Mer

Ils étaient 16 ce mercredi à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer au départ des 2500 mètres du Prix Rauba Capeu, une course dédiée aux chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et plus, ayant couru depuis le 1er août 2016 inclus. Sur ce parcours réclamant une bonne endurance, c'est le numéro 8, Chill Wind, qui est sorti vainqueur devant le 2, Max la Fripouille, et le 13, Loanne. Dark Dream (1) et Très Solid (15) complètent ce quinté en terminant respectivement quatrième et cinquième.





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au cœur de la course" de LCI du mercredi 1er février 2017 présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusé quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les "Grandes Courses" dans le cadre d’émissions spéciales.