VIDÉO – Quinté du mardi 11 avril 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du Prix du Pont de Flandre

C’est sous un superbe soleil printanier, et sur une herbe tendre et grasse, que s’est déroulé, ce mardi, le Prix du Pont de Flandre, sur 3.100 mètres à Hippodrome de Saint-Cloud. Une course de galop riche en surprises car le grand favori, Le Pin (n°10), n’est même pas dans le Quinté du Jour. Quant à Max La Fripouille (n°4), annoncé comme son principal adversaire, il a dû se contenter de la dernière marche du podium, derrière deux outsiders, le vainqueur, Nardo (n°13), et son dauphin, Landjunge (n°8). Le Quinté est complété par Eagle Eyes (n°3) et Astronomy Alfred (n°5), arrivés sur les talons du trio de tête.