Quinté du samedi 11 mars : retrouvez en vidéo les résultats du Prix du Pays Basque

Du grand soleil et une belle course. Il y avait comme un air de printemps ce samedi après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud où le 4 s'est imposé sans trembler sur ce parcours pourtant très technique. Montesquieu, c'est son nom, a donc devancé Max La Fripouille, Zillino, Très Solid et Tottebourg.





Voici donc le Quinté dans l'ordre : 4/1/16/9/18.





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au cœur de la course" de LCI du samedi 11 mars 2017. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les "Grandes Courses" dans le cadre d’émissions spéciales.