Immobilier : 2016, une année exceptionnelle en cinq chiffres

850.000

Signe de l’année exceptionnelle vécue par le secteur l’an dernier, le nombre de transactions a atteint un niveau quasi record, selon les estimations des agences que doivent encore confirmer les notaires dans les prochaines semaines. Selon elles, entre 840.000 et 850.000 transactions ont ainsi été conclues l’an dernier, contre un peu plus de 800.000 un an plus tôt et "seulement" 695.000 en 2012.





16

Au palmarès des villes où l’achat d’un bien immobilier s’est avéré le plus avantageux en 2016, Le Havre ressort en tête avec un gain de surface de 16 m² pour un même montant, entre décembre 2016 et décembre 2015, selon le site Meilleurtaux.com. Le pouvoir d’achat immobilier a nettement augmenté également à Toulon (14 m² supplémentaire) et Saint-Etienne (13 m²). Grenoble, Marseille et Montpellier ne sont pas en reste avec des gains respectifs de 11,9 et 7m².