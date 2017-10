"J'ai pas le temps" : vendez votre appartement en 48h chrono

Concrètement, ça marche comment ? "Il suffit au vendeur de réserver un créneau d'une dizaine de minutes avec l'un de nos conseillers par le biais de notre site internet", détaille Aurélien Gouttefarde. "Pendant ces 10 minutes, on fait le point sur son projet, on s'assure aussi qu'il a bien quelque chose à vendre, histoire de faire fuir les arnaqueurs potentiels, prévient-il. Si son appartement rentre dans nos critères de sélection (à savoir des biens de 3 ou 4 pièces, plus difficiles à vendre que des studios, compris entre 350.000 et 600.000 euros), on lui délivre en 24h une première fourchette de prix en fonction de l'analyse faite par notre algorithme."





Car voilà bien le secret de cette jeune entreprise florissante pour répondre aux attentes des vendeurs pressés, et proposer le prix le plus juste, elle s'est offert les services d'un algorithme. En clair, une base de données qui recense toutes les transactions immobilières réalisées à Paris et en Ile-de-France depuis 1998, à quoi la société ajoute des critères qualitatifs (l'appartement est-il dans un quartier animé, proche des commerces, du métro ...) et la machine n'a plus qu'à faire le reste.