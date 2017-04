11 ans après sa disparition, un chien est retrouvé à 500 km de son domicile

Ils n'y croyaient plus. Nathalie et Daniel avaient perdu leur chien nommé Topaze il y a près de 11 ans. En 2006, alors que le couple discutait avec des amis, leur bichon de 4 ans échappe à leur surveillance sur une plage entre Calais et Dunkerque et disparaît. "Topaze était sorti de la voiture et avait disparu, avec sa laisse autour du cou", explique la famille à nos confrères de la Voix du Nord.





À l'époque, les époux attristés, remuent ciel et terre pour retrouver leur animal pendant des semaines. Ils déposent des affiches partout dans les villes alentour, "dans toutes les boîtes aux lettres de Loon-Plage à Grand-Fort-Philippe en passant par Gravelines et Oye-Plage, chez tous les toiletteurs du coin, les vétérinaires, à chaque feu tricolore", raconte Nathalie.





Rien n'y fait, les recherches restent vaines et la famille désespère de retrouver leur Topaze adoré.