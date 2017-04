Pourquoi parle-t-on de "poisson" le 1er avril ?

L’origine de cette tradition est un mystère. Et comme pour tout mystère, les hypothèses abondent. Voici cependant trois théories récurrentes chez les chercheurs qui se sont penchés sur la question.





Un changement de date mal négocié

L’hypothèse la plus partagée date de 1564, lorsque Charles IX décréta que le début de l’année aurait lieu le 1er janvier, et non plus le 1er avril pour l’ensemble du royaume de France. Les sujets, habitués à célébrer l’année nouvelle au printemps, ont fini par s’offrir leurs étrennes (l’ancêtre de nos cadeaux de Noël) en hiver.