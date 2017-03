À 4 ans, elle traverse une forêt sibérienne infestée de loups pour venir en aide à sa grand-mère

Saglana Salchak vivait avec ses grands-parents dans une ferme reculée de la forêt de Taïga près de la frontière mongole. Le mois dernier, la fillette a décidé de trouver de l’aide pour sa grand-mère de 60 ans malade et immobilisée. Et ce ne sont pas les huit kilomètres de marche, entre la ferme et le voisin le plus proche, qui l’en ont empêchée. Une boîte d’allumettes dans la poche, Saglana s’est aventurée dans l’obscur petit matin, bravant les -34 degrés, et malgré les loups qui ont l’habitude d’attaquer le bétail de ses grands-parents.





Au terme de sa marche, Saglana, épuisée, a bien failli rater la maison de ses voisins, mais elle a très vite été repérée. Les secours ont enfin pu être envoyés au domicile de sa grand-mère. Mais une fois sur place, ils ont découvert que la grand-mère était morte d’une crise cardiaque.





Plus tars, Saglana a confié au quotidien russe Komsomolskaya Pravda ne pas avoir été effrayée par ce périple à travers la forêt. "J’ai juste marché, marché". Elle a tout de même admis avoir eu froid et "avoir eu faim". Admise à l’hôpital, la fillette a depuis été accueillie dans un centre social où elle vient de fêter son 5e anniversaire.