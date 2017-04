A 48 ans, un Varois rencontre son père biologique aux Etats-Unis pour la première fois

Néanmois, l'obstination de ce comptable à découvrir l'identité de ses parents biologiques va l'amener à remonter le fil de ses origines, pas à pas. Notamment en réalisant des tests ADN et en les comparant avec des banques de données disponible sur le web. "Cela m'a permis d'échanger facilement avec des cousins biologiques, avec lesquels je partageais des ancêtres communs, sur la lignée paternelle." confie-t-il. Au point de tomber sur une cousine, qui est aussi généalogiste, et qui va l'épauler dans ses recherches.





Le coup de théâtre interviendra au moment où une généalogiste fera le lien entre l'ADN de David, et celui de son cousin, fils d'une soeur de son père biologique. Bingo ! Passée - avec succès - la prise de contact, rendez-vous est pris le 7 mars 2017 par David Zapata avec son père biologique - un certain Kelly Dean Dowden - qui vit à Southville, dans l'Ohio, une région rurale de l'est des Etats-Unis. "A mon arrivée à l'aéroport de Columbus, mon père biologique et mes deux demi-sœurs m'ont accueilli chaleureusement, puis j'ai rencontré mon demi-frère. Moment unique, fort et authentique", explique-t-il avec émotion.