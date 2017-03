A Londres, un enfant de 4 ans sauve la vie de sa mère grâce à Siri

C'est un joli coup de pub pour Apple. Roman Sharma, 4 ans, a sauvé début mars la vie de sa mère... grâce à un iPhone. L'écolier britannique scolarisé dans le quartier de Purley, au sud de Londres, se trouvait chez lui lorsque sa maman Claudia s'est tout à coup effondrée. Fox News rapporte que l'enfant s'est alors emparé du téléphone de cette dernière et a débloqué le système en posant son pouce sur le capteur d'empreinte digitale. Il a ensuite contacté les urgences... grâce au système de reconnaissance vocale Siri.





"Peux-tu aller chercher ta mère ?", a demandé la police. "On ne peut pas, elle est morte", a répondu le petit garçon, dans un enregistrement sonore diffusé sur le site américain. La femme au bout du fil récupère son adresse et lui demande alors de secouer sa mère en criant "Maman !"... sans succès. Treize minutes plus tard, la police pénètre dans le domicile de Claudia Sharma, toujours inconsciente, où se trouvent le petit Roman, son jumeau ainsi que leur petit frère.