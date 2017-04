A Rennes, deux enfants s'échappent de leur centre de loisirs... et prennent le métro

Grosse frayeur dans un centre de loisirs de Rennes. Ce mercredi, deux enfants âgés de trois ans ont echappé à la surveillance de leur encadrant vers 16 heures, rapporte Ouest France. Le petit garçon et la petite fille se trouvaient au centre de loisirs Pascal Lafaye, situé dans le quartier de Blosne, lorsqu'ils ont quitté l'infrastructure pour se rendre... au métro. Les deux enfants ont marché pendant 800 mètres avant de descendre dans la station Italie située sur la ligne A et de monter à bord d'une rame.





"C’est une autre maman dont le fils fréquente le même centre de loisirs qui les a aperçus et qui les a récupérés deux stations plus loin, vers 17 h", a expliqué la mère de la fillette au quotidien. C'est lors de la sortie des classes que l'assistante maternelle s'est rendue compte que les deux bambins manquaient à l'appel. "J’ai été sidérée de ne pas avoir été alertée et que personne n’ait appelé la police, à poursuivi la mère de famille, qui apprend la nouvelle en rentrant du travail à 18 heures seulement. On n’a même pas dit à la nounou que les enfants avaient disparu ! (...) Je n’en revenais pas, j’étais vraiment sous le choc. "