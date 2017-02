Angleterre : elle retrouve son père SDF grâce à Facebook et lui annonce qu’il va être grand-père

Mais en novembre dernier, "Big D" disparaît. Jess Hicky écume alors les hôpitaux et les postes de police pour le retrouver, en vain. Inquiète pour sa sécurité et sans nouvelles depuis plus de deux mois, la jeune femme finit par faire appel au Manchester Evening News (M.E.N), un quotidien local. Mardi, ils publient une vidéo sur le compte Facebook du journal.





Partagée plus de 2500 fois, la vidéo fait rapidement le tour de la ville et lui permet de retrouver la trace de son père. "Je ne l’avais pas vu depuis un bon moment, ses cheveux avaient poussé. Quand je l’ai retrouvé, j’ai plaisanté : ‘Je vais te tuer, tout le monde te cherche partout’", raconte-t-elle au M.E.N.