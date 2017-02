Après des années de recherches, elle retrouve son frère grâce... à une photo publiée dans "Nice-Matin"

Relatée par Nice-Matin, l'histoire a interpellé les Antibois, qui ont reconnu grâce à la photo d'illustration l'homme activement recherché par sa soeur. Ils se sont alors empressés de la contacter... et son mari a par la suite contacté la rédaction du journal. "Il vit dans la rue depuis des décennies, raconte Hervé. Des personnes que nous connaissons et qui vivent à Antibes ont cru le reconnaître au travers d’un article. On sait qu’il habite sur un bateau..."





Lorsque la famille découvre le cliché, cela ne fait aucun doute : l'homme qui se tient à côté de l'Akisi est bel et bien Jean-Pierre. "Certes, il a un peu changé, cabossé par sa drôle de vie, confie ses proches. Mais c’est bien lui. Nous allons contacter le CCAS. Ce qui nous importe c’est qu’il soit suivi et toujours en vie. Après, il a toujours vécu ainsi. C’est son choix. Ce qui compte c’est de savoir qu’il est en vie et où il est." Le journal local rapporte que des amis devraient remettre à Jean-Pierre un courrier écrit par sa soeur. Une chance, pour elle, d'enfin rétablir le lien.