Australie : à 10 ans, il frôle un requin en surfant pendant que son père le prend en photo

La photo est impressionnante et rappelle les risques non négligeables que prennent les surfeurs sur les côtes australiennes. Alors que son fils Eden surfait mardi 24 janvier les vagues de la plage de Samurai à Port Stephens, à 180 kilomètres au nord de Sydney, son père Chris Hasson a immortalisé une rencontre qui aurait pu mal tourner, rapporte Associated press.





C’est au moment où son petit garçon prend une vague, que le regard de Chris, qui le photographie depuis la plage, est attiré par une forme qu’il ne parvient pas à identifier tout de suite. L’image qu’il vient de saisir et qu’il visionne dans la foulée sur son appareil ne laisse aucune place au doute : il s’agit bien d’un requin à quelques centimètres d’Eden. Sur l’image, on distingue parfaitement la gueule du squale qui nage dans la vague.