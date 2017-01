En excès de vitesse, il accuse le vent de l’avoir poussé

Les conducteurs surpris en infraction n’en finissent plus de nous régaler. Dans certains cas, ils n’ont même plus besoin d’être ivres pour révéler leurs pépites. La preuve nous vient d’Australie, où un conducteur s’est fait verbaliser pour excès de vitesse au volant de son pick-up à Three Springs, sur la côte ouest du pays.





Pour justifier ses 127 km/h au lieu des 110 autorisés, il s’est surpassé. A jeun, il a expliqué aux policiers qui dressaient son procès-verbal que c’est le vent qui l’avait poussé. Une excuse qui a bien fait rire les forces de l’ordre, au point de partager une capture du PV sur Twitter. "The wind was pushing me", est-il écrit ("Le vent m'a poussé").