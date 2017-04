Aux États-Unis, un chien s'échappe d'une clinique vétérinaire... en ouvrant trois portes

Le personnel de la clinique vétérinaire de Stafford, en Virginie, n'en revient toujours pas. Lundi dernier, l'un de leurs pensionnaires a mis les voiles à 4 heures du matin... en ouvrant les portes du bâtiment. Sur la vidéo disponible ci-dessous, on aperçoit ainsi General, chien de montagne âgé de 10 ans, tout d'abord ouvrir la porte de son box avec le museau, avant de pénétrer dans le couloir à la recherche, cette fois-ci, de la porte... de sortie.





Sur la caméra de vidéosurveillance, on voit le chien déambuler dans les locaux pendant plusieurs heures avant d'accéder à la cour extérieure à 4h17 du matin. Lorsque les employés s'aperçoivent de son absence, ils publient un avis de recherche sur leur page Facebook, photo de l'animal à l'appui. Plus de peur que de mal, l'animal, allongé et en bonne santé, a été récupéré par la clinique à 19h30 grâce à l'appel d'une habitante qui l'avait reconnu.