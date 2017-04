Avez-vous mordu à l'hameçon ? LCI est parti à la pêche aux poissons d’avril

>> "Exclusif, pas de révélation sur Fillon aujourd’hui" ; "Ligue des champions : le PSG se venge en rachetant le Barça" ; "Pour des billets d’avions moins cher, RyanAir lance le voyage en soute" ; "30 pays à ne visiter sous aucun prétexte"... A première vue, sur le site Linternaute, tout semble normal... Quoique, à bien y réfléchir, les titres des articles paraissent bien insolites. Et pour cause, le site a réalisé toute une page d’accueil de fausses nouvelles, de poissons d’avril assez tordants. Mais dès qu’on clique sur un article, la supercherie tombe, le lien renvoyant vers la vrai "home" du site, et les informations plus classiques (et bien moins drôles). Allez, on vous remet quelques titres de faux articles, pour le fun : "Cheminade, la seule vrai candidat hors système (solaire)", "Les 1549 choses que vous ne saviez pas sur Asselineau", "Toujours pas de photo de la Cruse envoyée par ThomasPesquet", ou encore "Marine Le Pen promet la suppression du téléphone arabe si elle est élue", "S'il ne gagne pas la présidentielle, Macron lancera sa boîte de recyclage de politiques".