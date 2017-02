Bourges : étoilé au guide Michelin par erreur, un bistrot croule sous les réservations

Le guide a alors reconnu une "erreur technique", confondant l'établissement avec un autre "Bouche à Oreille", mais celui-ci à Boutervilliers dans l'Essonne. Et là, le menu est plutôt à 48 euros. Heureusement, ce couac n'a pas eu lieu dans la version imprimée et profite aux deux restaurants en mettant un coup de projecteur sur chacun d'eux. Le chef gastronomique Aymeric Dreux a d'ailleurs appelé la restauratrice de Bourges, et se sont tous les deux amusés de cette "aventure".





Mais la propriétaire du "Bouche à Oreille" de Bourges tient tout de même à faire savoir que, chez elle, "tous (les) plats sont bons et faits maison" et sont cuisinés avec le "coeur". Peu importe donc si son restaurant qui sert du boeuf bourguignon, des moules frites ou un filet de colin soit étoilé ou non.