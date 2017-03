VIDÉO - Il braque deux missionnaires mormons mais prend la raclée de sa vie !

Le 11 mars dernier, à Manaus, au Brésil, deux voleurs croyaient avoir trouvé les proies idéales. Ainsi, en pleine rue, les deux hommes, armés et à bord d’un scooter, s’en sont pris à deux missionnaires mormons. Filmée par une caméra de surveillance de la ville et révélée par CCTV et The Guardian, l’agression va finalement prendre un tournant des plus inattendus.





Alors qu’une des victimes reste immobile face aux agresseurs, son compagnon va, lui, riposter contre l’un des deux braqueurs. Il réussit ainsi à lui arracher l’arme à feu des mains et la jette hors de portée des malfrats, au-dessus d’une clôture, comme l'explique The Guardian. S’ensuit alors une lutte acharnée entre les deux hommes, coups de poing, coups de pied, le missionnaire mormon rendant coup pour coup à son agresseur. Et prenant même largement l'avantage...