Bretagne : il fait sa demande en mariage sur grand écran dans un cinéma

Poser le genou à terre pour faire sa demande en mariage ? Ce n'est pas le genre de Julien Ribler. Pour demander la main de sa compagne depuis plus de dix ans, ce jeune breton a opté pour une méthode originale et plus romantique : un court-métrage sur mesure. Samedi soir, rapporte Ouest-France, ce technicien de laboratoire avait convié Laetitia Le Mézo à une séance de cinéma un peu particulière. Prétextant une soirée pour fêter leurs 30 ans, il avait également invité leurs parents respectifs, leurs meilleurs amis ainsi que leur petite fille d’un an et demi, Théa, au cinéma Le Club, à Locminé (dans le Morbihan).