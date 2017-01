C'est la journée du câlin : voici pourquoi elle va vous faire du bien

Les câlins, c'est bon pour le moral et même la santé. Et comme la science prouve décidément tout, c'est avec force études que nous allons vous convaincre. Selon la société de neuroscience de Washington , les câlins libèrent une hormone, l'ocytocine, qui crée un sentiment de bien-être et réduit le niveau de stress. Ces élans d'affection rendrait également plus studieux, nous expliquent des chercheurs de l'université de Berkeley . Des élèves encouragés par une caresse dans le dos de leur professeur seraient deux fois plus prompts à se porter volontaires.