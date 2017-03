"C'est une comédie d'erreurs" : l'expert de la BBC raconte les coulisses du meilleur videobombing de l'année

Rien de tel que l'imprévu pour donner du sel à la vie. C'est ce qui est arrivé à Robert E. Kelly (Kim Jung A), sa femme et ses deux enfants (Marion et James) lors d'une interview vidéobombée, visionnée près de 85 millions de fois. Dans une interview au Wall Street Journal, la famille au grand complet ont accepté de revenir sur l'événement qui a déclenché l'hilarité de nombreux internautes tant où était rythmé comme dans le meilleur des sketchs (l'arrivée impromptue des deux enfants, la mère dépassée par les événements qui tente de récupérer les enfants et de fermer la porte comme elle peut, la rigidité flexible du père de famille en duplex sur la BBC...).





Tout est si génial dans cette "comédie d'erreurs", comme le résume le professeur expatrié en Corée du Sud, que l'on a fatalement envie de décortiquer ce qui a bien pu se passer.