"Ça a ruiné ma vie" : elle veut porter plainte pour avoir remporté l’Euromillions

Jane Park avait 17 ans lorsque sa vie s'en est trouvée chamboulée. Pas encore majeure, elle est devenue la plus jeune gagnante de l’Euromillions. Un bien pour un mal : "Je pensais que ça allait rendre ma vie dix fois plus attractive mais en réalité c’est dix fois pire", raconte-elle au tabloïd Sunday People. C'est que la vie est dure pour l’adolescente qui profite de son argent pour s’acheter des sacs de luxe, un chihuahua (qui finira chez sa tante), un Range Rover violet, une paire de seins flambant neufs et plein d’autres choses qui ne parviennent pourtant pas à la rendre heureuse.