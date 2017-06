Californie : il enterre son fils... qui lui téléphone une semaine plus tard

De fait, une cérémonie avait été organisée en présence d'une cinquantaine de personnes. Puis, onze jours plus tard, coup de théâtre : l'octogénaire endeuillé a reçu l’appel d’un ami de la famille qui lui a rapidement passé son fils, bien vivant. "Salut, papa", lui a-t-il lancé.





Malgré la joie des retrouvailles, la famille est toujours sous le choc et furieuse. Le corps aurait été identifié grâce à un vieux permis de conduire "quand quelqu’un a signalé une ressemblance entre la personne décédée et Frank M., qui avait grandi et habité dans le quartier", et aucun cas par le biais d'empreintes digitales comme cela avait été avancé.





"S’il n’avait pas été SDF et malade, les autorités n’auraient pas été aussi négligentes", a déclaré sa sœur à la presse. Et d'ajouter : "Il était mort sur un trottoir. On l’a enterré. Ces sentiments ne s’envolent pas."





Les Kerrigan, qui dénoncent un "insupportable ascenseur émotionnel" et rappellent que Franck M. est désormais privé des indemnités de la sécurité sociale (puisqu’il a été déclaré mort), réclament deux millions de dollars de dommages et intérêts.