Il se fait violemment percuter par un cerf, personne ne l'aurait cru sans cette vidéo

On dit du Canada qu'il fait partie des pays les plus sûrs du monde, et pourtant, il peut s'y passer des choses étranges. Cary McCook en a fait la douloureuse expérience. Ce jeune homme de 25 ans s’est littéralement fait faucher par un cerf lancé à pleine vitesse sur le parking d’un hôtel de Smithers, en Colombie britannique.





Selon la chaîne américaine ABC, le cerf tentait d’échapper à un chien qui le pourchassait. Malgré la violence du choc, Cary McCookn’a pas été blessé. Le cerf n’aurait pas souffert lui non plus puisqu’il a très vite repris sa course.