VIDÉO - Canada : un hélicoptère largue 45.000 oeufs de Pâques

L’évènement a été organisé par une association caritative nommée #WeHeartOttawa ("On aime Ottawa"). "On voulait rendre quelque chose à la communauté pendant l’année des 150 ans de l’indépendance du Canada", a confié l’organisatrice Shawn Gabie à nos confrères de l’Ottawa Citizen.





Pour cette première, l’hélicoptère a largué 45.000 œufs de Pâques. Plus de 100.000 morceaux de chocolat et 3.000 cadeaux se trouvaient dans les œufs, pour le plus grand plaisir des petits. Au total, 3.000 enfants, encadrés par 200 volontaires, ont participé à l’évènement.