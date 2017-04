Canada : en plein vol, un homme se fait piquer par un scorpion dans un avion

Ce qui devait arriver arriva, et Richard voit son attitude imprudente sanctionnée d'une morsure de scorpion en bonne et dûe forme. "J'ai ressenti comme une piqûre de guêpe", confie le malheureux. A événement exceptionnel, mesures exceptionnelles, et une fois l'avion atteri à Calgary, les passagers voient les services d'urgence, les pompiers et la police embarquer dans la cabine. Sain et sauf, Richard Bell n'a "montré aucun signe de détresse" et refusé un traitement médical selon le porte-parole des services médicaux d'urgence (EMS) Adam Loria.





Tombé d'une poubelle, le scorpion s'est sans doute introduit clandestinement dans les bagages d'un passager. La créature connaîtra un sort funeste pusque un autre passager la piétinera avant de la faire disparaître via la cuvette des toilettes. "C'était la pire chose à faire parce que lorsque nous avons atterri, tout le monde voulait le voir", confiera Richard Bell, visiblement pas rancunier pour un sou.