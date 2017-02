Chandeleur : 9 records et recettes de crêpes insolites

► Le recordman du lancer de crêpe envoie son met à plus de 8 mètres



L'Américain John Young entre au Guiness Book en 2009 pour avoir envoyé sa crêpe à 8,69 mètres. Sur place, il fallait cuire sa propre crêpe, de 170 grammes et 20 centimètres. Selon le "sportif", il est important de tenir la poêle avec les deux mains et de prendre de l'élan en la plaçant au niveau du sol entre ses genoux fléchis... avant de lancer son contenu le plus fort possible.