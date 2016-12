Charente-Maritime : un sanglier s'invite dans un magasin de sport

C'est un client pas comme les autres qui s'est invité mercredi 27 décembre dans un magasin de sport à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime). "On a entendu gratter sur le parquet, on a cru que c'était un chien et on a découvert un sanglier dans nos allées" raconte le responsable du magasin, à France 3 Poitou-Charentes.





L'animal, qui a semé ses congénères, est entré par la porte avant de parcourir les allées des rayons au milieu des clients. "Cela a duré cinq à dix minutes qui nous ont paru très longues car le magasin était bondé", poursuit le responsable du magasin. "Puis il s'est réfugié dans l'atelier de réparation des vélos, laissant derrière lui un joli bazar, avant de finalement retrouver la sortie, par la porte, comme il était entré", ajoute-t-il.





La scène, qui a été filmée par l'équipe du magasin et mise en ligne, a déjà été vue près de 2.000 fois.