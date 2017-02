Chips, fast-foods et viande à gogo : le régime pas franchement diététique de Donald Trump

Dis-moi ce que tu manges, je te dirais qui tu es. Si cet adage devait s’appliquer à Donald Trump, diététiciens et autres analystes de l’alimentation seraient sans aucun doute circonspects au moment de dresser son profil. Et pour cause : comme le rapporte The Guardian, qui s’est intéressé à ce que mange le nouveau président américain, ce dernier ne serait pas franchement un exemple à suivre en matière de régime.





Le quotidien britannique, qui rappelle que le milliardaire républicain dispose pourtant de cinq chefs cuisiniers à temps plein, indique en effet que Donald Trump n’accorde pas de grande importance à ce qu’il ingère. Le locataire de la Maison-Blanche serait ainsi, entre autres, un grand fan de chips – sa préférence irait selon le New York Times aux marques Lay’s et Doritos –, de fast-foods et de viandes en tout genre. Il ne mangerait par ailleurs pas de fruits et légumes (sinon très peu), ni de poisson.