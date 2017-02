Des sorcières veulent jeter un sort à Donald Trump et s'attirent la colère d'un groupe de chrétiens nationalistes

Donald Trump doit-il craindre ce 24 février ? Le président des États-Unis va-t-il voir son règne prendre fin plus tôt que prévu ? Des sorcières et sorciers du monde entier veulent se réunir pour lui jeter un sort ce vendredi, un peu moins de cinquante ans après une première tentative d'exorcisme et de lévitation qui visait le Pentagone. C'était en 1967 et le Pentagone n'a pas bougé d'un pouce. Cette fois-ci, les magiciens veulent mettre toutes les chances de leur côté et ont lancé une grande consultation sur Facebook pour s'échanger des idées et suggestions.





Le site satirique Extranewsfee a même concocté un sort qui toucherait Donald Trump et tout ceux qui l'entourent. "A exécuter à minuit, chaque nuit de lune croissante, jusqu'à ce qu'il soit viré. Le premier rituel est programmé ce vendredi soir. Le sortilège peut être modifié pour que chacun puisse adapter sa pratique spirituelle ou magique" peut-on lire, avant de tomber sur les ingrédients qu'il faut utiliser pour le sort.