Écosse : des propriétaires d'une maison hantée prêt à payer une nounou 4700 euros par mois

Trouver une nounou est rarement une sinécure. En Écosse, un couple propriétaire d'une maison a décidé d'user des grands moyens pour faire garder ses deux enfants âgés de 5 et 7 ans : offrir un confortable salaire de 4 700 euros par mois à leur future nounou. L'annonce postée sur internet décrit une propriété "charmante, spacieuse et historique" mais qui offre surtout la possibilité à la future salariée d'avoir un espace personnel (salle de bains, chambre et cuisine), ainsi que 28 jours de congés annuels. Presque trop beau ?